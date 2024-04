Mancano certificati, caldaie spente nelle scuole e bambini al freddo

Alunni a casa martedì e mercoledì in vista del ponte, ma si teme che lunedì il problema si ripresenti: bambini al freddo nelle scuole di Erba.

Scuole e bambini al freddo per le caldaie spente

Gelo nelle scuole e anche nei rapporti tra i diversi attori in causa. In settimana molti genitori hanno tempestato la scuola prima e il Comune poi per avere spiegazioni sul perché non si riaccendessero i riscaldamenti visto il calo delle temperature e si sono trovati catapultati dentro la questione delle caldaie fatte spegnere dal sindaco Mauro Caprani con una apposita ordinanza. Le motivazioni sono da ricercare nel mancato rinvenimento dei certificati di prevenzione incendi della quasi totalità delle caldaie tra Municipio, scuole e palestre comunali.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 27 aprile in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui