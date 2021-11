Mancano dottori oggi la guardia medica di Cantù si ferma

Modifica temporanea al Servizio di Continuità Assistenziale a Cantù per oggi, venerdì 12 novembre 2021, dalle 20 alle 8. Le chiamate al numero 116 117 verranno infatti gestite dalla sede di Erba.

"In considerazione della carenza di medici non si è nella condizione di garantire l’attività presso la sede di Cantù il giorno 12 novembre 2021 dalle ore 20.00 alle 8.00. Le chiamate per i cittadini del territorio verranno gestite dalla sede di Erba. Nulla cambia quindi per consulenze telefoniche ed eventuali visite domiciliari, mentre per gli accessi in ambulatorio i cittadini potranno recarsi sempre previo contatto telefonico chiamando il 116117 presso la sede di Erba".