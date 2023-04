E’ un problema che esiste da trent’anni quello della mancanza dei marciapiedi in via Como a Buccinigo, frazione di Erba. Ma oggi ci potrebbe essere la soluzione per i pedoni che vogliono raggiungere il centro città dalla frazione, senza rischiare di farsi investire dalle auto.

Mancano i marciapiedi: via Como pericolosa

A sollevare il tema, tanti anni fa, è stato il residente del rione Felice Rivoli, il quale ha riportato all’attenzione della nuova Amministrazione la pericolosità di via Como per chi transita a piedi. "Nei tratti immediatamente prima e dopo il ponte dell’Arosio Canzo, infatti non c’è alcuna possibilità di realizzare marciapiedi. Ma un percorso alternativo ci potrebbe essere. Quale? Sistemare l’antica strada cosiddetta della Busa che collega San Maurizio alla zona dell’oratorio di Buccinigo, potrebbe permettere alle persone di arrivare a piedi in centro".

