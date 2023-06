Mancano le risorse per le borse di studio? Fermi smentisce: "Copriamo il 98% del fabbisogno"

Così, l’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, risponde a chi nelle ultime ore ha parlato di "mancanza di risorse".

"Sono arrivato da tre mesi – spiega Fermi - eppure posso dire che anche per questo Anno accademico la quasi totalità dei richiedenti avrà la borsa di studio. Questo pur essendo esploso il fabbisogno, anche a causa dell’applicazione della nuova normativa nazionale (DM 1320/2021), solo parzialmente coperto dalle risorse aggiuntive del Pnrr: è un problema che riguarda tutta Italia. Negli ultimi quattro anni Regione Lombardia ha triplicato le risorse a disposizione, quindi non si può certo dire che non ci sia attenzione. Le polemiche sollevate in questi giorni sono dunque del tutto pretestuose”.