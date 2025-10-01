Manga che passione: un appuntamento dedicato ai giovani

La biblioteca comunale di Olgiate Comasco propone un appuntamento speciale dedicato ai più giovani.

Workshop di manga

E’ in programma per sabato 11 ottobre, alle 14, il workshop di manga. Si tratta di un laboratorio creativo gratuito rivolto a ragazzi e ragazze delle scuole medie e del biennio delle superiori. L’attività, a cura di Manga Lab, guiderà i partecipanti alla scoperta delle tecniche di base del fumetto giapponese, stimolandone la fantasia a partire da suggestioni locali: miti, leggende e misteri che da secoli animano il territorio del Lago di Como e della Brianza.

La rassegna culturale

Il workshop si inserisce nel calendario della rassegna culturale “Streghe, santi e campanili. Leggende, delitti e visioni tra Como e Brianza”. Ecco, come spiegano gli organizzatori, “un ciclo di incontri che unisce letteratura, illustrazione e narrazione per esplorare il patrimonio immaginario e misterioso delle nostre terre”. La rassegna autunnale vedrà la partecipazione di Francesco Camagna e il suo “Sette Misteri: viaggio nell’occulto tra Como, Lecco e Brianza”, Giovanni Cocco con “Il mistero della cascata” di nuovissima pubblicazione e con Claudio Campione e Alessandro Piccinelli per “Miti, saghe e leggende del Lago di Como”.

Partecipazione gratuita

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati. È richiesta la prenotazione contattando la biblioteca comunale “Sergio Mondo”: telefonicamente al numero 031-946388 oppure tramite posta elettronica all’indirizzo olgiatecomasco@ovestcomobiblioteche.it.