Oggi, domenica 2 ottobre 2022, si sta svolgendo la festa "Mangia, gioca, vola" in via XX settembre a Lurate Caccivio.

"Mangia, gioca, vola": il centro di Caccivio fa il pieno di presenze

Fin dalle 11 di questa mattina il centro di Caccivio si è gremito di persone, in particolare famiglie e bambini che hanno partecipato all'evento con entusiasmo. Street food, giochi, laboratori per bambini e ragazzi, negozi aperti. L'idea, partorita dal Comitato Commercianti, ha trovato l’appoggio della sempre attiva Pro loco guidata da Andrea Baietti, del Comune e di tanti sodalizi, per una squadra formata da una trentina di realtà mosse dal medesimo obiettivo.