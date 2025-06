Mangialonga 2025: dove buon cibo e natura si incontrano

Sempre più vicino l'appuntamento con la Mangialonga 2025: una giornata all'insegna del cibo e della natura, in quel di Bizzarone.

La Mangialonga 2025

Nella giornata di domenica 29 giugno, a Bizzarone, si svolgerà la Mangialonga 2025. Consiste fondamentalmente in una passeggiata collettiva tra i luoghi caratteristici del paese, con diverse tappe enogastronomiche. Nel corso della camminata, quindi, ci sarà la possibilità di scoprire i sapori locali, restando a contatto con la natura. L'edizione di quest'anno, stabilita in memoria di Enrico "Rico" Zorzi, comincerà con il ritrovo, alle 9.30, in via Ratti. Partenza prevista per le 10.

Info e costi

L'appuntamento con il primo piatto avverrà sul colle della Madonna. Il servizio bar e griglia sarà a pagamento. La quota di partecipazione - che comprende gadget, assaggi e primo - attesta a 25 euro per gli adulti, a 10 euro per i bambini tra i 6 e i 12 anni, mentre i bimbi sotto i 6 anni potranno partecipare gratuitamente. Gli organizzatori informano che non sarà consentito l'uso di passeggini, e che, in caso di maltempo, l'evento sarà rinviato al 14 settembre. Per iscriversi servirà contattare il seguente recapito, tramite Whatsapp: 371-5550973.