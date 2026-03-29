Manuel: dopo la tv, la laurea del campione

Solamente pochi mesi fa il giovane di Erba era stato proclamato “Campione dei Campioni” nella prima puntata celebrativa del notissimo game show condotto da Gerry Scotti

Un montepremi accumulato di circa 278mila euro

Manuel Bonanomi, 26enne erbese, si era fatto conoscere per la sua bravura a “La ruota della fortuna” , condotto da Gerry Scotti su Canale 5 con Samira Lui.

Nel complesso il giovane aveva conquistato un montepremi di circa 278mila euro: un importo straordinario arrivato per una serie di vittorie accumulate nelle puntate trasmesse ad agosto, che avevano portato circa 196mila euro, e per la sua partecipazione alla puntata celebrativa che aveva come protagonisti assoluti i migliori concorrenti della stagione.

La laurea in Food Engineering al Politecnico

Dopo la vincente avventura sul piccolo schermo, Manuel ha raggiunto un altro bellissimo risultato: si è infatti laureato in Food Engineering al Politecnico di Milano, con una tesi incentrata sulla valutazione dell’impatto ambientale nel sistema di distribuzione automatica del Politecnico e sulla definizione di buone pratiche per i futuri appalti pubblici. La storia di Manuel dimostra come talento, dedizione e passione possano portare a risultati notevoli in ambiti diversi.