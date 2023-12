Manuel Molteni concede il bis: per la seconda volta "Atleta dell’anno"

Il Gruppo sportivo premia l’"Atleta dell’anno": a trionfare, per la seconda volta, è Manuel Molteni.

La prima assegnazione del premio nel 2016 e, nella serata di ieri, venerdì 22 dicembre, il bis durante i festeggiamenti del 50esimo anniversario dalla fondazione del Gruppo Sportivo Villa Guardia nel palazzetto di via Tevere.

Manuel Molteni

Classe 1987, atleta di punta e coach della sezione Atletica, Molteni nel corso del 2023 ha collezionato titoli: lo scorso marzo campione provinciale per il quinto anno e regionale per il secondo di corsa campestre Csi, vincitore della Monte Bisbino Trail il 26 marzo, secondo posto nazionale Csi in aprile e a maggio alla Mezza Maratona di Formentera, a giugno secondo posto alla Eco Zelbio Cup. E ancora: trionfo alla Prealpin Cup in agosto e alla Salomon Running di Milano a ottobre, primo di categoria e terzo assoluto alla Maratona di Palermo di novembre.

"Il premio viene nuovamente assegnato a Manuel per indubbi meriti sportivi - spiega Vanina Viviani, membro del Cda del Gsv - Colleziona titoli e, inoltre, rappresenta i valori del Gsv da molti anni e nonostante gli impegni professionali continua a guidare gli allenamenti della sezione Atletica".

Assegnati ulteriori riconoscimenti e menzioni...

