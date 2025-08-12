Manuel, nuovo campione de "La ruota della fortuna"

Televisione

Il giovane ha partecipato alla trasmissione di Gerry Scotti su Canale 5

Nella puntata di ieri, lunedì 11 agosto, si è presentato come sfidante e ha vinto

A fare il tifo per l'erbese la mamma e la fidanzata

E' di Erba il nuovo campione de "La ruota della fortuna", la trasmissione di Canale 5 presentata da Gerry Scotti, in onda tra le 20.30 e le 21.30 Si chiama Manuel e ha 25 anni ed è di Arcellasco. Si è presentato come sfidante nella punta di ieri, lunedì 11 agosto. Tra il pubblico, a fare il tifo per lui c'erano la mamma e la fidanzata. L'erbese si è messo subito in luce per la sua bravura nell'indovinare le frasi riportate sul tabellone.

Per ora si è portato a casa 16mila e 200 euro

Dopo aver superato la prima fase di gioco e battuto il campione - presente in studio anche nelle tre serate precedenti - è arrivato all'ultima prova con 6mila e 200 euro in tasca. Alla fine è riuscito a risolvere una delle tre fasi finali e a portarsi a casa altri 10mila euro contenuti nella busta a sorpresa. Ha sfiorato la maxi vincita da 100mila euro contenuta in una delle altre due buste. Sarà di nuovo in televisione questa sera.