Manuel si conferma campione da Gerry Scotti

Televisione

Dopo aver vinto il titolo lunedì, anche ieri sera ha battuto gli sfidanti

Continua la scalata dell'erbese a "La ruota della fortuna"

Grande abilità e tanta velocità

L'ingegnere 25enne di Erba che lunedì ha conquistato la sua prima vittoria a "La ruota della fortuna" prosegue il suo successo. Manuel alla trasmissione condotta da Gerry Scotti anche ieri, martedì 12 agosto, ha dimostrato non solo grande abilità nella risoluzione delle frasi misteriose, ma anche grande velocità. Come gli ha riconosciuto lo stesso conduttore.

Ha chiuso la puntata con 22mila e 600 euro

Nonostante diversi "passamano" e "bancarotta" il concorrente erbese è riuscito a terminare la prima fase di gioco con 22mila e 600 euro. Ha chiuso poi la partita con una busta misteriosa da 10mila euro, portandosi a casa 33mila e 600 euro. Che si sommano ai 16mila e 200 di lunedì. Un vero successo. E stasera si tifa ancora per lui!