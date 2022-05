In edicola

All'inaugurazione, presente anche il ministro allo Sviluppo economico Giancarlo Giorgietti.

In settimana Novedrate ha vissuto un bel momento scandito da solidarietà e condivisione. Inaugurato il nuovo spazio Mama Ashu, in via provinciale novedratese: un locale dove, per tutti i weekend di maggio, si potranno ammirare e acquistare i manufatti di alpaca realizzati durante le missioni dell'Operazione Mato Grosso, un movimento di volontariato di ispirazione cattolica che svolge diverse attività benefiche in America Latina.

Manufatti solidali di alpaca dall’America Latina a Novedrate

Questi lavori particolari sono possibili grazie alla formazione che viene offerta in alcune scuole-laboratori dell’America Latina, dove le ragazze più bisognose hanno la possibilità di imparare le tecniche del mestiere – in particolare maglieria, ricamo e tessitura – fino a diventare parte delle cooperative «Mama Ashu», realizzando i propri pezzi direttamente da casa propria. Alla cerimonia, oltre al sindaco Serafino Grassi e a quello di Figino Serenza, Roberto Moscatelli, presente anche il ministro allo Sviluppo economico Giancarlo Giorgietti.

Tutti i dettagli sul Giornale di Cantù da sabato 7 maggio 2022 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui