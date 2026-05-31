Maratona di spettacoli teatrali al Medioevo

“Maratona Teatrale” per una speciale domenica a Olgiate Comasco.

Il Teatro dei Sussurri

Organizzata dal Teatro dei Sussurri, l’iniziativa vede il patrocinio del Comune di Olgiate Comasco. Oggi , domenica 31 maggio, “Maratona Teatrale – Un viaggio tra le scene”: una giornata dedicata al teatro, alla creatività e alla partecipazione di bambini, ragazzi e adulti.

Il finale dei corsi

L’evento si tiene al centro congressi Medioevo di Olgiate Comasco. È il momento conclusivo dei corsi di teatro organizzati dal Teatro dei Sussurri durante l’anno. La maratona propone cinque spettacoli e due laboratori teatrali, con attività distribuite nell’arco dell’intera giornata. Dopo quelle della mattinata, si prosegue nel pomeriggio e fino alle 20.30. Gli spettacoli hanno come protagonisti gli allievi dei corsi, suddivisi per fasce d’età, in un percorso artistico che li valorizza. Ingresso a offerta libera. L’invito a partecipare è rivolto a tutti.