Marcia del Primo maggio a sostegno dell’oratorio

In occasione della festa di San Giuseppe lavoratore, ecco la 46esima edizione della Marcia dell’oratorio di Olgiate Comasco.
La festa
Come da tradizione, la parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano invita a fare festa con l’oratorio. Oggi, venerdì primo maggio, oratorio in festa a partire dalla mattinata. Alle 10, in chiesa parrocchiale, celebrata la messa. Sul piazzale attivi gli stand con torte, fiori e golosità.
La marcia
L’appuntamento classico è con la Marcia del Primo maggio, giunta alla 46esima edizione. Iscrizioni aperte fino alla partenza, che scatterà alle 15 dal piazzale della chiesa. Tre percorsi: 7, 11 e 14 chilometri. Premiazione per alcuni partecipanti distintisi in alcune categorie.
I più veloci: Martina Germani di Olgiate Comasco e Federico Moretti di Varese, sul percorso da 7 chilometri in 32 minuti circa. I più esperti: Giuseppina Grigioni ed Ernesto Bernasconi, entrambi di 86 anni. Il partecipante più piccolo: Francesco Pini, nato il 23 marzo 2026.
La collaborazione
Oltre allo stand delle mamme, il menù d’asporto degli Alpini di Olgiate Comasco e le golosità del Gruppo sportivo San Giovanni Bosco. Per la marcia la fondamentale collaborazione della Protezione civile e del Vespa Club Olgiate Comasco.