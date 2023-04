Como senza frontiere organizza per il 15 aprile, il prossimo sabato, la "Marcia per i nuovi desaparecidos", ovvero la prima vera e propria risposta a quella che è stata definita "provocatoria assoluzione del Veneto fronte skinheads" per l'irruzione del 2017.

Marcia per i nuovi desaparecidos: Como senza frontiere risponde all'assoluzione del "Veneto fronte skinheads"

Sabato 15 aprile, alle 10,30, in piazza della Pace, ovvero in piazza Vittoria a Como, il comitato terrà la nuova marcia di "Como senza frontiere". Un'occasione per ribadire come sia fondamentale continuare a manifestare per i diritti delle persone migranti insieme a quelli di tutte e tutti.

La manifestazione è anche la risposta ai fatti accaduti nel 2017, quando un gruppo di skinheads fece irruzione durante un'assemblea dell'associazione.