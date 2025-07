Marciapiede sconnesso: cade in piazza mercato

Il caso

Una 88enne è inciampata in un avvallamento della pavimentazione.

La donna si trovava a poche centinaia di metri da casa sua e aveva appena attraversato la strada

Un problema segnalato da molti

Un vasto ematoma e gonfiore al volto, escoriazioni alla mano e al ginocchio, ma poteva decisamente andare peggio. Carla Zermani, 88 anni, residente in piazza Sant’Eufemia a Erba, è l’ennesima "vittima" dei marciapiedi sconnessi di piazza Mercato, più volte segnalati anche dai commercianti della zona e dagli ambulanti del mercato, che ogni giovedì vedono cadere qualcuno.

"Oltre al dolore fisico c'è quello morale"

A raccontare la vicenda è la figlia della Zermani, Lidia Frigerio:

"Si tratta dell’ennesima persona caduta e ferita in modo importante inciampando nella pavimentazione da anni sconnessa di piazza Mercato. Per fortuna alla fine è stato meno peggio di quanto sembrasse, ma oltre al dolore fisico c’è anche quello morale e psicologico e il rischio che una caduta del genere può portare a chiunque, in particolar modo a una persona anziana. Eppure le segnalazioni sono state fatte più volte, così come anche qualche denuncia, ma le cose non cambiano".

Lunedì un'interpellanza in Consiglio sulle condizioni dei marciapiedi

"Rischio per pedoni sui marciapiedi della città": è l’oggetto dell’interpellanza presentata dal consigliere Doriano Torchio, capogruppo di Democrazia Partecipata, che è uno dei punti all’ordine del giorno nel Consiglio comunale previsto per lunedì, 21 luglio.

Una problematica, quella delle condizioni dei marciapiedi cittadini, che Torchio da tempo segnala e che ha causato un’altra vittima in piazza Mercato: