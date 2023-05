Marciapiedi dissestati a Erba: i cittadini si lamentano

Marciapiedi dissestati in centro città: i cittadini si lamentano. Nelle ultime settimane sono state diverse le segnalazioni fatte all’ufficio Tecnico del Comune di Erba per sollecitare un intervento urgente.

Il problema si verifica soprattutto su via XXV Aprile che è il corso principale della città, ma anche la strada dove sono stati realizzati con maggiore frequenza i fondi dei marciapiedi con il sistema dei mattoncini autobloccanti. Questa scelta infatti negli anni si è rivelata meno funzionale. Uno dei punti più incriminati è all’incrocio con via Dante, dove si è creato un piccolo, ma profondo avvallamento, che miete continuamente vittime.

"Qui sono cadute diverse persone - spiega Roger Cruz, edicolante di via XXV Aprile - Abbiamo diverse documentazioni fotografiche sull’accaduto. L’ultima a cadere una signora anziana che abbiamo soccorso immediatamente. In quel caso non è stato necessario ricorrere all’intervento dei mezzi di soccorso, ma in altre occasioni, invece sono intervenute anche le forze dell’ordine".

