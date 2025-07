Marco Galimberti è il nuovo presidente di Lariofiere

Assemblea riunita: rinnovato il Consiglio direttivo ed eletto Marco Galimberti nuovo presidente di Lariofiere, a Erba.

L’Assemblea dei Soci della Fondazione Lariofiere - Camera di Commercio Como-Lecco, Comune di Erba e Provincia di Lecco - si è riunita oggi per procedere al rinnovo del Consiglio Direttivo e alla nomina del Presidente della Fondazione.

Anche nella logica di dare continuità alla linea di sviluppo strategico intrapresa negli ultimi anni, la Camera di Commercio di Como-Lecco, che da sola detiene l’86% delle quote di capitale ed è titolare del diritto di designazione della Presidenza - ha nominato alla guida di Lariofiere Marco Galimberti. Imprenditore nel settore tessile e titolare dell’azienda Gemm Filati di Orsenigo, Galimberti è figura di spicco nel panorama economico e associativo del territorio. Dal 2019 al 2024 ha ricoperto la carica di Presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco, traghettando la fusione dei due enti, comasco e lecchese, in un’unica Camera. Prima ancora, è stato alla guida di Confartigianato Imprese Como, realtà in cui ha maturato una lunga esperienza nel mondo associativo. La scelta di Marco Galimberti attesta quindi il valore di una leadership capace di affrontare sfide complesse unita ad una profonda conoscenza del territorio e delle sue dinamiche.

Nel suo intervento a seguito della nomina, il Presidente Galimberti ha espresso gratitudine alla Camera di Commercio e agli altri Soci, delineando con chiarezza gli obiettivi del nuovo mandato:

“Desidero esprimere un sentito ringraziamento al presidente Ezio Vergani, al vicepresidente Giuseppe Rasella e a tutti i componenti della Giunta camerale così come a tutte le associazioni di categoria, per la fiducia che oggi hanno voluto accordarmi. Ricevere la conferma di questo nuovo e sfidante incarico è per me motivo di orgoglio e nel contempo una grande responsabilità. Accolgo il nuovo mandato con slancio e spirito di servizio, animato dalla volontà di dare prosecuzione al percorso intrapreso e di consolidare ulteriormente il ruolo strategico e di servizio che Lariofiere ricopre per il tessuto economico e produttivo del nostro territorio. Nel mio percorso alla guida della Camera di Commercio di Como-Lecco ho avuto modo di toccare con mano le potenzialità sul piano economico e sociale di Lariofiere, quartiere dinamico, funzionale e con notevoli margini di sviluppo. In questa direzione assicuro sin d’ora il massimo impegno, così come ho avuto modo di dimostrare alla guida della Camera di Commercio, per garantire continuità al percorso di crescita avviato dal mio predecessore, e promuovere uno sviluppo sostenibile, che porti concreto beneficio a tutto il sistema economico territoriale. Chiudo con un doveroso ringraziamento al Presidente uscente Fabio Dadati, unitamente a tutto il Consiglio Direttivo, per i risultati significativi raggiunti in questi anni”.