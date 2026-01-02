Margherita Elisabetta è la prima nata del 2026 all’ospedale Sant’Anna

E’ una bimba Margherita Elisabetta la prima nata del 2026 – alle 21.11 del primo gennaio – all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Benvenuta, Margherita

Margherita Elisabetta è la prima nata del nuovo anno. A portare i saluti questa mattina – e consegnare l’omaggio floreale del Comune di San Fermo della Battaglia – alla mamma Alessia Teotonico e al papà Nicolò Fagetti, residenti a Canzo, è stato il dottor Paolo Beretta, primario dell’Ostetricia e Ginecologia, nonché direttore del Dipartimento Materno Infantile di Asst Lariana. Insieme al dottor Beretta sono intervenute la coordinatrice infermieristica Stefania Natelli e l’ostetrica Marta Soncini.

L’ultimo nato del 2025, invece, è stato Theo.