Maria Porro sarà la presidente della giuria del Design Innovation Award al Salone Nautico di Genova

Il Salone Nautico Internazionale di Genova è prossimo all’edizione 2023, in programma dal 21 al 26 settembre, e nella giuria del Design Innovation Award ci sarà anche una canturina: la presidente del Salone del Mobile, Maria Porro.

Nel percorso di avvicinamento all'evento una tappa importante è stata la scelta del presidente di Giuria del Design Innovation Award, il premio istituito da Confindustria Nautica e I Saloni Nautici nel 2020 con l’obiettivo di sostenere le eccellenze del settore. Il nome è stato svelato in occasione della Conferenza Stampa di presentazione, tenutasi oggi, martedì 18 luglio 2023, in Triennale, a cui è intervenuto Marco Sabetta, direttore generale del Salone del Mobile.Milano.

Sarà Maria Porro, presidente del Salone del Mobile.Milano, a guidare i lavori di una commissione formata da esperti del settore − personalità riconosciute nel campo della nautica, del design e della cultura – che insieme individueranno i vincitori: prodotti che si saranno distinti nell’ambito della ricerca, dell’innovazione, della qualità formale e tecnica ma, soprattutto quest’anno, della sostenibilità grazie alle capacità d’ideazione e realizzazione dei loro progettisti e produttori, italiani o esteri.

La scelta della presidenza è ricaduta su Maria Porro per la sua capacità di condividere prospettive e intuizioni coraggiose soprattutto in ambito di responsabilità ambientale, economica e sociale e per la sua forte convinzione che il design di oggi unito al potenziale creativo della prossima generazione produrrà soluzioni virtuose che saranno acceleratori di quella trasformazione di cui il nostro pianeta necessita.

“Per sei giorni, ogni anno, Genova si trasforma in una città del design e del progetto nautico e, per tutta la settimana, il mondo guarda a lei. Tanto la accomuna a Milano in quei giorni. C’è un legame intenso tra il Salone Nautico Internazionale e il Salone del Mobile e proprio per questo sono onorata di essere stata invitata a guidare la giuria del Design Innovation Award, premio giunto alla sua quarta edizione e varato da una Manifestazione che, come il Salone del Mobile, porta in sé una lunga e ricca storia. Come presidente della Giuria sono pronta a lavorare con i miei colleghi per sostenere e promuovere la qualità e l’eccellenza delle imbarcazioni che si distingueranno per innovazione, estetica, comfort abitativo, efficienza energetica e sostenibilità di produzione” commenta Maria Porro.