Mariano Calcio: Paolo Riva si ferma

Sono passati 48 anni dalla prima volta di Paolo Riva tra i pali del Mariano calcio. Ora, dopo quasi cinque decenni, lo storico preparatore dei portieri di Mariano Comense si gode un po’ di meritato riposo.

Racconta così il preparatore:

«Ho iniziato nella stagione ‘76/’77 in prima categoria. Arrivavo dagli allievi del Seregno e facevo la riserva. Ho giocato fino al 1989 ma mi è sempre piaciuto allenare i portieri. Giocavo terzino sul terrazzo del collegio Ballerini, ma poi mi hanno messo in porta. Mi sono appassionato grazie al preparatore del Seregno, Galliani. Andavo a vedere gli allenamenti delle squadre di categorie più alte, ho letto libri e guardato filmati: Koepke, Lido Vieri e altri. Mi sono sempre tenuto informato».

Infatti, è richiesto un aggiornamento costante:

«Il gioco si è evoluto. Si è passati dal libero alla zona e ora il portiere partecipa di più al gioco della squadra. Anche in allenamento, a livello tecnico e tattico, ci si è adeguati».

Uno dei suoi punti di riferimento era Gian Nicola Pinotti, preparatore del Piacenza:

«Era gentilissimo. A Como mi piaceva seguire Antonello Sartorel. “Rubavo” in giro e assimilavo. Non mi sono mai fossilizzato perché la preparazione atletica e tecnica è sempre in evoluzione».