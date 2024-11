Marilena Pirola saluta i colleghi dopo 42 anni di servizio

La coordinatrice infermieristica Pirola saluta l’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia dopo 42 anni di lavoro.

Pirola colonna portante di Riabilitazione Neuromotoria e Neurologia

“Non bisogna mai lasciarsi coinvolgere dalle negatività e ogni giorno dobbiamo cercare di dare il meglio di noi stessi”. Questo il pensiero che ha accompagnato i 42 anni trascorsi all’ospedale Sant’Anna da Marilena Pirola, coordinatrice infermieristica del reparto di Riabilitazione Neuromotoria e Neurologia e che in questi giorni ha salutato amici e colleghi per andare in pensione. “Sono entrata in ospedale nel 1982 attraverso la Scuola per infermieri - aggiunge Pirola - Come infermiera e poi coordinatrice il mio percorso lavorativo si è svolto principalmente nell’area Chirurgica per poi concludersi nella Riabilitazione Neuromotoria e Neurologia”. E ricorda: “Rispetto a quei tempi sono cambiare molte cose. Nonostante gli anni non è cambiata l’importanza del nostro lavoro, dedicato alla cura dei pazienti. E per questo è tanto più importante dare ogni giorno il meglio di noi stessi”.

I ringraziamenti da Asst Lariana

“Ringrazio Marilena per il lavoro svolto e per la sua preziosa testimonianza - osserva Manuela Soncin, dirigente del Dapss di Asst Lariana, laDirezione Aziendale delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie - Viviamo tempi in cui la nostra professione sembra aver perso appeal tra i giovani e non solo. Con numerose difficoltà quella dell’infermiere, però, resta sempre una professione affascinante e motivante”.