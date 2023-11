Mario Evangelio, in pensione dopo 34 anni

In pensione dopo 34 anni: la comunità saluta Mario Evangelio che a fine mese andrà in pensione.

Colonna portante della Coop

Evangelio prese incarico in Coop il 1° ottobre 1989 con il presidente Marcellino Corti e il CdA della cooperativa che lo individuarono come l’uomo adatto a svolgere i compiti di Capo negozio nella gloriosa cooperativa del centro storico. Da allora, Mario ha diretto e curato con dedizione e affetto l’attività accogliendo quotidianamente soci e avventori, organizzando il personale, facendo accuratamente gli ordini e curando con attenzione tutti gli aspetti logistici dell’attività.

La scelta di Evangelio

L’esigenza di un capo negozio per la Coop si era inizialmente manifestata nel 1988, con la ristrutturazione e l’ampliamento del negozio e lo spostamento del bar in un altro locale preso in affitto dalla stessa: tramite un bando di assunzione fu scelto Mario proprio, che aveva già esperienze precedenti di gastronomia e supermercato.

Il rapporto con i clienti

Responsabile della gestione commerciale e dell’operatività del personale, ben presto divenne, nell’immaginario di soci e clienti, «il Mario della Coop»: negli anni, infatti, Evangelio ha saputo creare un clima di simpatia e cordialità con tutti.

La meritata pensione

A partire dal 1° dicembre, Evangelio appenderà camice e cappellino al chiodo e con la meritata pensione potrà dedicarsi alla moglie Paola, anch’essa dipendente Coop, e alle figlie Elisa e Alessia.

All’annuncio del pensionamento, il Cda con il presidente Giancarlo Portale e il suo vice Luciano Agliati si sono attivati per la sostituzione: il ruolo del «Mario della Coop» era infatti fondamentale per l’attività. «Era lui che esaudiva le richieste dei clienti, conosceva personalmente soci e avventori con cui sapeva dialogare e scherzare amichevolmente. Insomma, ha saputo catturare la simpatia di tutti», sottolinea Portale.

Il volontariato da Amicinsieme

Evangelio è inoltre noto in paese per l’impegno nel volontariato: è infatti un animatore dell’associazione Amicinsieme. «Il pensionamento di Mario pone al Consiglio un maggiore impegno di lavoro in un momento delicato del commercio di prossimità, tuttavia non si può non augurare a Mario un meritato riposo dopo anni di lavoro impegnativo e di alta responsabilità - ancora Portale - Auguri Mario, non dimenticare la tua cooperativa e tutti noi affinché possiamo andare avanti, nonostante tutto, perché il tuo impegno non venga disperso e la cooperativa, possa raggiungere e superare anche il secondo secolo di vita».