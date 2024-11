Marito e moglie morti a pochi minuti distanza, oggi i funerali

La cerimonia funebre si svolgerà alle 10.30 nella chiesa di San Cassiano a Buccinigo

Lui portato via da una malattia, lei da un malore

Mariuccio Scattu, di 84 anni, se ne è andato martedì poco prima di mezzanotte vinto da una lunga malattia. Severina Rossini, di 74, è morta poco dopo, colpita da un malore improvviso. Un dramma che si è consumato a Erba: marito e moglie si sono spenti a pochi minuti l'uno dall'altra. Scattu si trovava ricoverato all'ospedale cittadino ormai in condizioni di salute compromesse. Subito dopo la telefonata dei medici al figlio per comunicarne il decesso, anche la moglie si è sentita male. Colta da un malore nella sua casa di via Valaperta, è stata trasportata dai soccorritori in codice rosso nello stesso ospedale, dove è spirata poco dopo.

Originario della Sardegna aveva conosciuto Rina e si erano sposati 53 anni fa

Un lungo legame, indissolubile. In vita e, ora, anche nella morte. Mario e Rina erano sposati da 53 anni: lui, originario della Sardegna, era arrivato a Erba per lavoro e aveva conosciuto la moglie. Insieme, dopo aver abitato a Crevenna, avevano poi sempre vissuto a Erba Alta, in via Valaperta, dove viveva anche il figlio Alessio, in un appartamento vicino.

Sempre uniti. Fino all'ultimo istante.

In mattinata l'ultimo saluto ai coniugi

Mario e Rina saranno accompagnati nel loro ultimo viaggio insieme proprio questa mattina. La cerimonia funebre si terrà alle 10.30 nella chiesa di San Cassiano a Buccinigo. Marito e moglie partiranno per il tempo crematorio per poi essere tumulati insieme nel cimitero di Crevenna.