Martina è la seconda miglior tennista under 9 d’Italia

Martina Busa, 9 anni, di Lurago d’Erba, brilla nel tennis. La giovane si è classificata seconda nel Road to Torino, riservato agli under 9 in concomitanza con le Atp Finals.

Martina super a Torino

Un primo posto soltanto sfiorato, ma si può tranquillamente dire che Martina Busa, giovane tennista luraghese, sia la seconda miglior under 9 d’Italia. Il responso è arrivato a Torino, dove si stanno giocando le Atp Finals e dove, proprio in contemporanea con il torneo dei grandi, è andato in scena anche quello dei bambini denominato “Road to Torino”. Le gare sono iniziate domenica 9 novembre in una competizione che ha raggruppato i migliori 22 under 9 provenienti da tutta Italia. E Martina, tesserata per il Tennis Club Lecco, ha raggiunto la finale di mercoledì 12 dopo aver superato le sue avversarie nei precedenti incontri.

Un’esperienza incredibile

Un primo posto soltanto sfiorato. Un risultato comunque eccellente, di cui Martina, i suoi genitori e i suoi allenatori sono estremamente orgogliosi. Grande è stata l’emozione provata non solo per il percorso compiuto e il traguardo raggiunto, ma anche per tutta la magica atmosfera che si è creata a Torino. I piccoli, impegnati in gara al mattino, hanno infatti potuto assistere da vicino agli incontri sia del singolare che del doppio. E oltre ad aver visto i match e gli allenamenti, Martina ha potuto incontrare i professionisti impegnati nel torneo, come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ma anche i tanti giocatori che erano presenti negli stand a Torino, tra cui Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini. Non sono mancate le occasioni per scattare insieme qualche foto ricordo. Una soddisfazione incredibile per Martina, che vede dunque chiudersi qui la sua stagione. Quello di Torino è infatti l’ultimo torneo a cui la giovane promessa luraghese ha preso parte. E dopo un’annata caratterizzata di eccellenti e prestigiose vittorie, conclusa con questa finale raggiunta, sarà tempo di riposare per riprendere poi con nuovi tornei a gennaio.