Marzo mese della donna, arriva un corso di autodifesa

Quattro appuntamenti alla palestra della scuola San Vincenzo

Un'iniziativa che prosegue da anni

Lo Judo club Erba organizza quattro lezioni gratuite in cui verranno insegnate le basi di autodifesa: si parte sabato 15 marzo e poi a seguire il 22, il 29 e il 5 aprile, dalle 17 alle 18.30, presso la palestra dell’istituto San Vincenzo, con accesso da via Carpani. Un'iniziativa che prosegue da anni e che riscuote sempre successo: una bella occasione per fare qualcosa di concreto in occasione della festa della donna.

Maestri di livello per insegnare ad avere controllo

La proposta è portata avanti da Rocco Romano, maestro benemerito di judo 6° dan, insieme ad Antonio Romano, 3° dan di judo; Albertina Gallina, 4° dan di judo, e Valentina Cassani, 1° dan judo. Tutti insegneranno alle partecipanti ad avere una reazione proporzionata all’offesa, che parte dal controllo e soprattutto dall’imparare a prevenire.

Le lezioni sono gratuite e per iscrizioni è possibile contattare il 339-6868526 o scrivere a asdjudocluberba@yahoo.it.