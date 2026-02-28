Marzorati incontra le quinte della Munari

L’icona della Pallacanestro Cantù Pierluigi Marzorati ha fatto visita alle classi quinte della primaria Munari. Nella mattina di venerdì 27 febbraio l’ex cestista con la maglia biancoblù ha incontrato i 76 bambini che hanno realizzato dei lavori in occasione del passaggio della torcia olimpica in paese lo scorso 3 febbraio. Come premio per l’impegno dimostrato, Marzorati ha donato agli alunni delle magliette, e alla scuola dei palloni da basket.

Lo sport come insegnamento per la vita

Durante l’incontro l’atleta ha trasmesso ai ragazzi alcune riflessioni significative sull’impegno sportivo come strumento per eccellere nella vita: «Lo sport ci insegna che le medaglie si vincono con il sacrificio. Nel momento in cui pensiamo di non farcela, c’è sempre quel 10% nella nostra testa che ci convince di non abbandonare», ha detto.

Importante curare i vincoli di appartenenza

Un impegno che parte dallo sport e si estende a diversi ambiti di partecipazione. Un altro punto chiave che Marzorati ha voluto ricordare ai ragazzi è stato infatti quello di curare i propri vincoli di appartenenza, dalla famiglia alla classe fino ai compagni di squadra. È da questi ambienti che si può instaurare una competizione positiva che spinga tutti a dare il meglio di sè. «In questo percorso di crescita però non siete soli – ha detto – Ci sono almeno tre forti punti di riferimento che vi possono accompagnare: i vostri genitori, le maestre e gli allenatori». Al termine Marzorati ha autografato le magliette a tutti gli alunni.