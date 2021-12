Fino al 6 gennaio

"Il peggioramento della situazione epidemiologica e le Feste alle porte hanno reso necessaria l’adozione di nuove misure di sicurezza sanitaria", ha spiegato il vice sindaco.

In considerazione dell’aggravarsi della situazione epidemiologica da Covid-19 a livello non solo regionale, ma anche locale, l’Amministrazione Comunale ha emanato ulteriori misure di contenimento a tutela della salute dei cittadini. In particolare, con Ordinanza n.132 del 07.12.2021, dalla mezzanotte di mercoledì 08.12.2021 sino a giovedì 06.01.2022, è fatto obbligo su tutto il territorio comunale di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’aperto.

Mascherine obbligatorie all'aperto a Cantù

“Il peggioramento della situazione epidemiologica e le Feste alle porte hanno reso necessaria l’adozione di nuove misure di sicurezza sanitaria - dichiara il vice sindaco, Giuseppe Molteni – Ci siamo, quindi, visti costretti a riproporre l’uso delle mascherine anche all’aperto: non esistono alternative per garantire la sicurezza e la salute dei cittadini”.

L’Ordinanza è stata emanata in considerazione della Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31.12.2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell’emergenza sanitaria all’interno della cornice normativa fissata dalla L. 35/2020.

“Come Amministrazione Comunale abbiamo organizzato, in collaborazione con numerose realtà locali, un ricco calendario di iniziative in vista del Natale con un obiettivo: riportare un po’ di normalità dopo un periodo così difficile - continua Molteni - Normalità, però, non significa incoscienza. Per tale ragione e per poter vivere al meglio questi momenti di condivisione, abbiamo ritenuto importante ampliare le norme di sicurezza”.

Nel rispetto dell’art. 1 comma 3 D.P.C.M. 02.03.2021, sono esclusi dall’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie aeree i bambini con età inferiore ai 6 anni, persone con patologie o disabilità, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.