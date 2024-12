Mascherine: resta obbligatorio indossare i dispositivi di protezione

Con l’inizio della stagione influenzale resta obbligatorio indossare mascherine in diversi reparti: ecco quali comunicati da Asst Lariana.

Obbligo delle mascherine

Con l’inizio della stagione influenzale si coglie l’occasione per rammentare che nelle strutture di Asst Lariana l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) resta obbligatorio in Pronto Soccorso; nei reparti per i pazienti con sintomi, sospetto o diagnosi di malattia infettiva diffusiva e per i visitatori/caregiver; nelle sale d’attesa per i pazienti con sintomi, sospetto o diagnosi di malattia infettiva diffusiva.

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità.