Masigott a rischio? Pare proprio di sì: il comitato "Quei del Masigott" non ha accettato il "no" dell’Amministrazione alla richiesta di spostare alcuni banchi del mercato il giovedì prima del week-end della festa, ovvero giovedì 14 ottobre, per allestire la struttura che ospita il ristorante della tradizionale sagra in programma dal 15 al 17 ottobre.

Masigott a rischio: Comitato contro il Comune per gli spazi

La manifestazione, sospesa nel 2020 come tutte quelle analoghe a causa della pandemia da Covid-19 e in calendario come sempre la terza domenica di ottobre, dovrebbe svolgersi quest'anno nel weekend che va dal 15 al 17 ottobre nella centrale Piazza del Mercato. Se il Masigott ha valore per la nostra città, perché non viene previsto ciò che viene attuato in altre località, ovvero lo slittamento del mercato nella settimana della festa? A fronte delle difficoltà che abbiamo segnalato al Comune, perché lo stesso non può venirci incontro con una fattiva collaborazione per i lavori di montaggio delle strutture della sagra?", ha spiegato Antonio Frigerio, vice presidente del Comitato.

