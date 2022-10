Massima onorificenza rotariana assegnata alla compianta Tina Molteni.

Massima onorificenza del Rotary a Tina Molteni

Donna esemplare, anima del volontariato olgiatese e non solo, impegnata anche come consigliere comunale, venuta a mancare il 7 febbraio 2021: l’associazione, per la quale si è distinta in decenni di generosa appartenenza, le ha tributato il più alto riconoscimento. La «Paul Harris Fellow a 1 zaffiro», infatti, è stata ufficialmente conferita dal governatore Edoardo Gerbelli del Rotary Distretto 2042 a Tina Molteni per l’impegno e la dedizione che ha sempre dimostrato a favore di persone bisognose e per tutte le impronte profonde che ha lasciato nelle vite di molti sul territorio.

