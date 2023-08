Materiale scolastico: la raccolta promossa dalla Croce Rossa di Cermenate.

Materiale scolastico per le famiglie in difficoltà. Anche quest’anno la Croce rossa di Cermenate è impegnata in prima linea per la raccolta di materiale che possa essere destinato alle famiglie che hanno i bambini da mandare a scuola e si trovano a dover sostenere importanti spese per acquistare tutto il necessario.

I punti di raccolta

La Croce rossa ha allestito un punto di raccolta nei vari supermercati della zona: chiunque abbia voglia di dare una mano può inserire materiale di vario tipo che può servire a bambini e ragazzi durante l’attività scolastica. A settembre si farà il punto della situazione.