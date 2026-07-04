Materiale scolastico per i bimbi di don Giusto

«Anche quest’anno stiamo cercando di aiutare parecchi bimbi che si trovano in difficoltà». A Casnate con Bernate è ripartita la raccolta del materiale scolastico dell’istituto comprensivo Cucciago-Grandate-Casnate. L’iniziativa nasce e viene portata avanti da Barbara Rotta e Monica Franceschini.

L’iniziativa

Più nello specifico, la raccolta riguarda zaini, astucci, matite, penne, pastelli, pennarelli, gomme, temperini, evidenziatori, album da disegno, quaderni e tutto ciò che può servire ai giovani per studiare e crescere. Tutto il materiale raccolto verrà donato ai bimbi e ai ragazzi che frequentano la scuola d’italiano per stranieri di don Giusto a Rebbio. Afferma Rotta:

«Tante famiglie, soprattutto quando finisce la scuola, hanno materiale scolastico che non serve più ed è veramente un peccato buttarlo o accantonarlo. Noi ci teniamo a ritirare materiale in buono stato, alcune volte addirittura ci sono persone che proprio comprano articoli nuovi per donarli. Poi consegniamo tutto a don Giusto, a Rebbio, che con la scuola d’italiano per stranieri aiuta, in modo concreto, tantissimi giovani che meritano assolutamente un futuro migliore. Inoltre, ci tengo a specificare che anche chi non fa parte dell’istituto comprensivo può donare».

Sensibilizzare i giovani

L’iniziativa rappresenta anche un’opportunità per sensibilizzare i più giovani a fare del bene. Specifica Rotta

«Anche per questo ci piace l’idea di coinvolgere le scuole di Casnate con Bernate, Grandate e Cucciago. Bisogna trasmettere alle nuove generazioni l’importanza della solidarietà. Ci fa piacere spiegare ai bimbi perché è importante non voltare le spalle ai meno fortunati».

L’idea

L’idea della raccolta del materiale scolastico è nata dalla volontà di Franceschini di aiutare i più bisognosi:

«Io, attraverso vari gruppi WhatsApp del paese, stavo cercando di recuperare soprattutto sciarpe e guanti da donare, a Natale, a chi purtroppo vive in condizioni decisamente difficili – ha affermato Franceschini – Così poi mi è venuta l’idea di allargare l’iniziativa e coinvolgere anche le scuole di alcuni paesi limitrofi. I ragazzini hanno sempre tanto materiale scolastico che si può recuperare e anche così si può dare una mano ai meno fortunat. Nell’istituto comprensivo Cucciago-Grandate-Casnate mi hanno presentato Barbara e da lì è nata una splendida sinergia che va avanti con successo ancora adesso. Nel periodo più invernale, per esempio, raccogliamo tante coperte per i senzatetto».

Il materiale si può ancora consegnare contattando direttamente Barbara, al 328.8334616, o Monica, al 338.7345504.