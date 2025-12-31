“Matti per la lettura”, ecco il prossimo appuntamento

La biblioteca comunale di Olgiate Comasco organizza un nuovo incontro del gruppo “Matti per la lettura”.

L’appuntamento e l’invito a partecipare

Il nuovo incontro del gruppo di lettura è calendarizzato per sabato 17 gennaio, alle 10, in Villa Camilla. L’appuntamento sarà dedicato alla lettura e al confronto sul romanzo “La strada giovane” di Antonio Albanese, un’opera che, spiegano gli organizzatori, “attraverso una narrazione intensa e misurata, affronta temi quali la memoria, l’esperienza della guerra e il percorso di crescita di un giovane protagonista. Il libro offre numerosi spunti di riflessione sul passato e sul valore delle scelte individuali, stimolando un dialogo aperto tra i partecipanti”.

L’opportunità

Il gruppo di lettura mette in campo un’occasione di incontro e condivisione culturale, aperta a tutte le persone interessate, senza distinzione di età o grado di esperienza nella lettura.

Come partecipare

La partecipazione è libera. Per saperne di più, è possibile rivolgersi alla biblioteca comunale “Sergio Mondo”.