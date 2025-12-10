L'invito

Matti per la lettura: porte aperte a nuovi amici

Incontro in biblioteca programmato per la mattinata di sabato 13 dicembre.

Olgiate Comasco · 10/12/2025 alle 09:05

di

Matti per la lettura a Olgiate Comasco. nuovo incontro del gruppo appassionato di libri.

Matti per la lettura

Il gruppo di lettura della biblioteca di Olgiate Comasco invita al prossimo incontro: si terrà sabato 13 dicembre alle 10 nella sede bibliotecaria di Villa Camilla, in piazza Umberto I.

Il romanzo del giorno

“Questa volta  – spiegano gli organizzatori – parleremo di “Piccole cose da nulla” di Claire Keegan, un romanzo breve ma intensissimo che ha conquistato lettori in tutto il mondo. Un’occasione per riflettere insieme e scambiarci opinioni su una storia delicata e potente, che lascia il segno”.

L’invito a confrontarsi

L’idea alla base dei ritrovi in biblioteca è quella di condividere pensieri, emozioni e anche una tazza di tè tra chi ha la passione per i libri.

 

