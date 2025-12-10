Matti per la lettura: porte aperte a nuovi amici

Matti per la lettura a Olgiate Comasco. nuovo incontro del gruppo appassionato di libri.
Matti per la lettura
Il gruppo di lettura della biblioteca di Olgiate Comasco invita al prossimo incontro: si terrà sabato 13 dicembre alle 10 nella sede bibliotecaria di Villa Camilla, in piazza Umberto I.
Il romanzo del giorno
“Questa volta – spiegano gli organizzatori – parleremo di “Piccole cose da nulla” di Claire Keegan, un romanzo breve ma intensissimo che ha conquistato lettori in tutto il mondo. Un’occasione per riflettere insieme e scambiarci opinioni su una storia delicata e potente, che lascia il segno”.
L’invito a confrontarsi
L’idea alla base dei ritrovi in biblioteca è quella di condividere pensieri, emozioni e anche una tazza di tè tra chi ha la passione per i libri.