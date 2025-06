Maturità, prima prova all'insegna del rispetto e dell'attualità

Studentesse e studenti hanno inaugurato l'esame di Stato affrontando la prima prova della cosiddetta maturità: al "Terragni" di Olgiate Comasco e al "Pessina" di Appiano Gentile abbiamo dato voce ai giovani appena usciti dalle aule.

Notte prima degli esami

Oggi, mercoledì 18 giugno, l'attesissima prova col tema di italiano. Come si sono preparati ragazze e ragazzi? Lo studio ma anche la necessità di sciogliere un po' di inevitabile tensione. E così l'attesa è stata declinata in varie modalità: c'è chi ha scelto la maglietta bianca portafortuna, chi non è riuscito a dormire e chi ha cantato insieme alla migliore amica un classico come "Notte prima degli esami" di Antonello Venditti.

Il tema al "Terragni"

All'istituto "Terragni" di Olgiate Comasco, i primi allievi a uscire con una manciata di minuti di anticipo sulle 12.30, hanno raccontato le aspettative, le motivazioni delle tracce scelte e quanto le hanno considerate stimolanti. Molto gettonata la traccia B2 sul tema del rispetto, radicata a un testo del giornalista Riccardo Maccioni di Avvenire. Una traccia stimolante, che mette in gioco valori e profondi problemi della società attuale.

Il tema al "Pessina"

Argomento ritenuto meritevole di attenzione, quello del rispetto, anche al "Pessina" di Appiano Gentile. Dove ha suscitato interesse anche la traccia che ha fatto leva su una frase del giudice Paolo Borsellino, vittima della mafia: i giovani come vera speranza.