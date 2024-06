Maturità: prima prova svolta, le scelte degli studenti

Varcato il cancello dell’istituto Terragni di Olgiate Comasco, i commenti a caldo dopo aver svolto la prima prova di maturità.

Ungaretti e il tema dell’imperfezione nelle tracce di maturità

Ogni anno migliaia di studenti affrontano le emozioni e le sensazioni che solo la maturità può far provare. Quando ci si sente grandi, ma spaventati. Quando ci si sente ancora piccoli, ma con responsabilità. La “Notte prima degli esami”, come canta Venditti, è vissuta in modo diverso da ogni ragazzo o ragazza. In tutta Italia, però, i giovani sono accomunati dalle emozioni vissute come nella mattina di oggi mercoledì 19 giugno: la prima prova ha dato ufficialmente il via all’esame di Stato 2024. Il percorso è il medesimo.

Ecco le tracce scelte dal Ministero:

(Tipologia A), analisi del testo: "Quaderni di Serafino Gubbio operatore”, brano di Luigi Pirandello e la poesia "Pellegrinaggio" di Giuseppe Ungaretti .

(Tipologia B), testo argomentativi: Testo tratto da "Storia d'Europa" dello storico Giuseppe Galasso, sull'utilizzo dell'atomica; l'importanza della Carta costituzionale nello scritto di Maria Agostina Cabiddu; "Riscoprire il silenzio" di Nicoletta Polla-Mattiot, giornalista; una traccia sull'"equilibrio del terrore", inerente al clima internazionale, ai fatti recenti e non.

(Tipologia C), tema d'attualità: due proposte, l' "Elogio dell'imperfezione" di Rita Levi Montalcini e "Profili, selfie e blog" di Maurizio Caminito.

Traccia d'attualità la più scelta, le riflessioni

Sono le 12.43 e nell’aria si sentono i primi respiri di sollievo. Sono i primi maturandi e le prime maturande che lasciano l’istituto Terragni di Olgiate Comasco dopo aver svolto la prima prova della Maturità 2024.

C’è chi, poi, come Martina Luè e Daniele Capitani, compagni di 5M (Marketing) pur scegliendo la tipologia C si aspettavano tracce differenti: “soprattutto di attualità - commenta Martina - Pensavo si trattassero le donne, visti i femminicidi, o la guerra Palestina-Israele”. Le fa eco Daniele: “Ad esempio, mi aspettavo una traccia sullo sport visto che quest’anno ci sono Eventi e sui conflitti attuali”.

Temi e pensieri differenti sulla prima prova di maturità

Emozioni anche all’istituto Pessina di Appiano Gentile