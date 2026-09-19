Maxi furto di rame in azienda: i ladri fuggono con 1.500 metri di cavi.

I ladri hanno agito di sera

E’ successo nella serata di mercoledì 16 settembre: con tutta probabilità i ladri si sono introdotti nello stabilimento Poliform alzatese che ha sede in via Pascoli, ad Alzate, nella frazione di Mirovano, tra le 21.30 di mercoledì 16 e la una e mezza di giovedì 17 settembre. Resta da chiarire il numero dei malviventi entrati in azione: con tutta probabilità si è trattato di una banda, data l’entità del furto. Approfittando della chiusura serale dello stabilimento, i ladri vi si sono introdotti e hanno asportato ben 1.500 metri di cavi di alta tensione in rame, collocati nei pozzetti di ispezione della rete elettrica: un «bottino» che si ipotizza possa pesare circa 2.000 chili. I ladri si sono poi allontanati dalla sede aziendale e sono fuggiti senza lasciare traccia.

L’episodio è stato prontamente denunciato ai Carabinieri e sul posto sono intervenuti i militari della Stazione di Lurago d’Erba. Sono tuttora in corso le indagini sull’episodio, con la raccolta di tutti gli elementi necessari e l’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza posizionate nella zona che potrebbero permettere di risalire ai malviventi e ricostruire l’accaduto.