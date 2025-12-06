Maxipiano di assunzione comunale: 81 persone per il concorso pubblico

Il Comune di Lurate Caccivio offre lavoro con il maxipiano di assunzioni: 81 iscritti al concorso pubblico per diventare istruttore amministrativo a tempo pieno e in determinato.

Concorso pubblico

Nella mattinata di giovedì 4 dicembre, la palestra comunale ha ospitato gli aspiranti dipendenti, intenti a rispondere alle domande previste dal bando. Lunedì 15 dicembre, invece, chi avrà superato il primo step dovrà affrontare un colloquio comprensivo di prove di informatica, valutazione logico-attitudinale e lingua inglese. “Ci aspettavamo una partecipazione più bassa – esordisce il sindaco Serena Arrighi, anche lei presente in palestra per augurare un imbocca al lupo ai candidati – Abbiamo avuto 81 iscritti e alla prova si sono presentati in 38. Pensavamo sarebbero stati una ventina gli effettivi partecipanti. Questo, di per sé, è un dato positivo perché mette in luce come Lurate Caccivio sia ancora un Comune attrattivo. E non è scontato, guardando come vanno ultimamente i concorsi pubblici”.

Potenziamento dei servizi

Arrighi, che ha tenuto per sé la delega al Personale, sin dal suo insediamento si è mossa con una serie di investimenti mirati che hanno portato all’assunzione di un nuovo agente della Polizia locale (entrerà in servizio dal mese di gennaio) e di un altro funzionario amministrativo part-time. “Era necessario potenziare l’ufficio Servizi alla persona, anche in virtù del progetto del centro diurno nello Spazio Volta3 – prosegue il primo cittadino – Non ritengo corretto risparmiare quando si parla di personale: il Comune deve avere la capacità di offrire il miglior servizio possibile. In questo senso, chi vincerà il, concorso (stipendio di 21.392,87 euro lordi all’anno più tredicesima e indennità di 549,6 euro, Ndr) troverà un ambiente altamente qualificato e affiatato”. Un altro dei pallini di Arrighi, infatti, è quello di creare il giusto clima. “La squadra e la creazione di un luogo di lavoro sereno sono la base di tutto. Stiamo valutando di procedere anche con un nuovo concorso per il prossimo anno”.