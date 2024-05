Meci 2024, il salone dell’edilizia torna a Lariofiere

Meci, la Mostra Edilizia Civile e Industriale, torna rinnovata dopo cinque anni di fermo a Erba. Giovedì 9 maggio la conferenza stampa.

Tre giorni con Meci

Dopo cinque anni di fermo, torna con una veste completamente rinnovata Meci, la Mostra Edilizia Civile e Industriale, frutto della collaborazione tra la Fondazione Lariofiere, ANCE Lombardia, ANCE Como, ANCE Lecco Sondrio, gli ordini professionali e le associazioni di categoria del territorio. A facilitare questo tanto atteso ritorno, lo scenario economico particolarmente favorevole che nell’anno appena trascorso ha visto il settore delle costruzioni fare da traino alla crescita economica del nostro Paese. Non solo; secondo quanto riportato nel rapporto dell’Osservatorio Congiunturale sull’Industria delle Costruzioni di ANCE, il Superbonus - con 44 miliardi di lavori nel 2023 (9 in più rispetto al 2022) - e l’incremento delle opere pubbliche generato dal PNRR, hanno portato, in soli tre anni, a recuperare larga parte del gap produttivo dovuto alla ultradecennale crisi del settore.

“Siamo orgogliosi - spiega Fabio Dadati, Presidente di Lariofiere - di aver riportato in

calendario un titolo tanto significativo come quello di Meci che, grazie anche alla

preziosa collaborazione di ANCE, degli ordini professionali e delle associazioni coinvolte,

torna ad essere un punto di osservazione privilegiato sul settore dell’edilizia e delle

costruzioni e un acceleratore di business per le imprese della filiera.”

Le novità della 38esima edizione

Tra le novità della 38esima edizione, che aprirà a Lariofiere giovedì 16, fino a sabato 18 maggio, il ritorno alla formula BtoB. L’offerta espositiva e i contenuti proposti sono destinati al solo pubblico degli operatori, a dimostrazione di una significativa riqualificazione e professionalizzazione della mostra. L’area espositiva, che occuperà l’intera superficie coperta del quartiere e parte degli spazi esterni, offre una qualificata selezione di macchinari, apparecchiature, attrezzature e impianti, veicoli e semoventi per specifici usi edili e stradali ma anche servizi per la progettazione, l’impiantistica, il trasporto e la movimentazione. In linea con le più ampie aspettative del mercato, non mancheranno soluzioni innovative per la riqualificazione energetica, la domotica e l’automazione domestica, la videosorveglianza e la sicurezza.

Investimenti immobiliari e rigenerazione urbana

La formula della mostra dà spazio anche a contenuti innovativi tra cui uno spazio - Invest in Lake Como - interamente dedicato agli investimenti immobiliari e alla rigenerazione urbana con una selezione di progetti volti alla riqualificazione, ripristino e conversione di edifici e spazi emblematici. Focus di questa edizione, oggetto di approfondimento anche nella tavola rotonda di sabato 18 maggio, il Lago di Como e i territori circostanti della Brianza. L’intento di questo nuovo progetto è creare una piattaforma di matching a servizio dei diversi interlocutori - finanziatori, investitori, sviluppatori, costruttori, architetti, designer, istituti di credito, associazioni di categoria, etc – offrendo loro un punto di osservazione analitica e uno spazio di dialogo e di confronto. Numerosi i convegni e i seminari di approfondimento – molti dei quali conferiscono crediti formativi ai partecipanti – realizzati in collaborazione con i partner e con gli espositori della mostra. Si parte giovedì 16 Maggio alle 9 con l’apertura ufficiale della 38esima edizione.

Venerdì 17, Camera di Commercio e Politecnico

In tema di investimenti immobiliari, nella giornata di venerdì 17 maggio, la Camera di

Commercio Como-Lecco presenta con il Politecnico di Milano il listino delle opere edili

dell’area lariana, mentre nel pomeriggio FIMAA Como, FIMAA Lecco e la Camera di

Commercio di Como-Lecco presentano il Borsino Immobiliare con le previsioni, i macro

trend e l’andamento del mercato delle due province. L’Ordine degli Architetti di Lecco propone nella mattina di sabato 18 maggio un incontro sul tema della rigenerazione urbana mentre l’Ordine degli Architetti di Como presenta, nella stessa mattina, la sintesi dei progetti Europan17 per Cantù.

Con l’ordine degli ingegneri di Lecco si approfondisce il tema degli appalti

Con l’Ordine degli Ingegneri di Lecco, venerdì 17 maggio si parlerà di BIM e del nuovo codice dei Contratti Pubblici. Nella stessa giornata CNA e Confartigianato approfondiranno il tema del nuovo codice degli appalti, con la presentazione di alcuni focus operativi e proporranno seminari e momenti di formazione a tema costruzione e impianti. Tra gli argomenti oggetto di indagine, la patente a punti nei cantieri.

Un appuntamento di grande interesse per gli operatori, quello promosso dalla Consulta

Regionale Ordine degli Ingegneri della Lombardia che nella giornata di giovedì 16 maggio

affronta il tema della sicurezza nei cantieri edili. Sempre in tema di sicurezza, venerdì 17

maggio Ethos Multimedia propone il convegno dal titolo ”Smart City, sicurezza bene

comune - Pubblico e privato per la progettazione integrata, tra impatto privacy,

trasformazione digitale, videosorveglianza, intelligenza artificiale, cybersecurity”.

Appuntamenti di giovedì 16

Il Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Como organizza, nel pomeriggio di giovedì 16 maggio, un seminario di formazione e aggiornamento per approfondire le disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali negli incarichi con la pubblica amministrazione, alla luce della Legge 49/2023 ed il raccordo con il Codice dei Contratti D.Lgs 36/2023. In anteprima per MECI, ANCE Como e Politecnico di Milano Giovedì 16 maggio 2024 alle 15.30 presentano il Master in Sviluppo, gestione e valorizzazione immobiliare. A questi appuntamenti si aggiungono le iniziative e gli approfondimenti proposti dagli espositori e dalle scuole professionali presenti nei tre giorni di apertura. Tra i temi oggetto di indagine, il cemento e i suoi usi in edilizia con i talk promossi da Holcim.

Tra le iniziative permanenti, il progetto proposto dal Politecnico di Milano, Polo Territoriale

di Lecco, “NEW EUROPEAN BAUHAUS - beautiful, sustainable, together”. La mostra

raccoglie i migliori lavori di tesi sviluppati dagli studenti di Ingegneria Edile-Architettura

negli ultimi 3 anni. I progetti sono raggruppati in base all’appartenenza ai valori

fondamentali del New European Bauhaus: Sustainable living, beautiful living, living

together.

Il programma completo e aggiornato degli eventi a MECI 2024 è disponibile on line sul sito

ufficiale www.fierameci.it.