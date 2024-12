Medaglia alla maestra Colombini per 41 anni di insegnamento

E' stata un punto di riferimento per la primaria "Zanolli"

L’Amministrazione comunale ha conferito la Medaglia di Novedrate, a titolo di ricordo, alla maestra Renata Colombini, per i quarantuno anni di insegnamento nella scuola primaria "Zanolli".

Presente alla cerimonia il nuovo dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Figino Serenza Stefania Terraneo.

"Un ringraziamento di cuore, a nome della cittadinanza, per l'apprezzabile e fondamentale attività educativa e di insegnamento nella nostra scuola e per il profondo legame con la comunità novedratese", le parole degli amministratori.

Dopo 41 anni di insegnamento per Renata Colombini a settembre era arrivato il momento di godersi la meritata pensione.

La maestra, 61 anni, è stata una delle colonne portanti della scuola primaria "Zanolli":

"Ho lavorato per 41 anni alla scuola di Novedrate. I miei primi due anni li ho passati a Figino. In questi anni ho vissuto tutti i cambiamenti della scuola: ho iniziato negli anni Ottanta come maestra unica per poi passare ai moduli e alla prevalenza. Negli ultimi anni ho fatto anche l’insegnante di sostegno. Ho visto tutti i cambiamenti e per me è sempre stata una sfida, un mettermi in gioco. La scuola è cambiata tantissimo. Il mondo è cambiato tanto, quindi è giusto che sia cambiata anche la scuola. Novedrate è una realtà piccola, ma ha sempre avuto una buona collaborazione con i Comuni, gli amministratori e le varie dirigenze: ho sempre visto persone che lavoravano per il bene della scuola e dei bambini"