Eccellenze

Premiata dal Centre national de la recherche scientifique.

Medaglia al talento nella ricerca scientifica per Erica Benedetti. La dottoressa di Tavernerio, 38 anni, è stata premiata dal Cnrs (Centre national de la recherche scientifique - Centro nazionale per la ricerca scientifica), la maggiore organizzazione di ricerca pubblica in Francia, al decimo posto del ranking mondiale e al secondo a livello europeo, dopo il Cern europeo: riceverà nei prossimi giorni in un’apposita cerimonia la Medaglia di Bronzo per la ricerca scientifica.

Medaglia di bronzo per la Ricerca alla dottoressa Erica Benedetti

Si tratta di un riconoscimento che premia le prime opere dedicate a ricercatori specialisti nel loro campo, e che rappresenta un incoraggiamento dal Cnrs a continuare la ricerca che è ben avviata e già fruttuosa. Un riconoscimento di grandissimo valore per la dottoressa, che dal 2014 si interessa alla sintesi, funzionalizzazione e studio delle proprietà dei paraciclofani, piccole molecole aromatiche non planari che possono esibire chiralità planare.

