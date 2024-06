Medici di base: i dottori Mansi e Tripodi cessano l'attività, a Tavernerio arriva un ambulatorio temporaneo

Carrellata di novità sul fronte dei medici di medicina generale.

I dottori Mansi e Tripodi cessano l'attività

Il 30 giugno cessa l’attività il dottor Massimo Mansi che opera nell’ambito territoriale che comprende i comuni di Arosio, Cabiate, Carugo, Mariano Comense. Gli assistiti dovranno effettuare la scelta di un nuovo medico tra quelli con posti disponibili. A tal proposito si comunica che il dottor Antonio Cardea dal 28 giugno aprirà un secondo ambulatorio in via Grandi Invalidi, 6, ad Arosio. Il 30 giugno cessa l’attività il dottor Carmelo Tripodi che opera nell’ambito territoriale che comprende i comuni di Casnate con Bernate e di Grandate. Gli ex assistiti dovranno effettuare la scelta di un nuovo medico tra quelli con posti disponibili. Dal 1 luglio, nel medesimo ambito territoriale, inizierà l’attività, quale assegnatario di ambito carente, il dottor Roberto Rossi. Il medico riceve su appuntamento nello studio in piazza San Carlo, 1, a Casnate con Bernate, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30, il martedì anche dalle 16.30 alle 19 e il giovedì anche dalle 15.30 alle 17, il sabato in base ai turni. Per appuntamenti/informazioni telefonare al numero 333/9084195 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10.

Come effettuare il cambio medico

La scelta può essere effettuata on line attraverso il portale di Asst Lariana https://servizionline.asst-lariana.it, recandosi negli uffici Scelta/Revoca del Distretto di Cantù-Mariano Comense per Mansi e Distretto di Lomazzo-Fino Mornasco per Tripodi (accesso su prenotazione attraverso il portale Zerocoda https://asst-lariana.zerocoda.it), in farmacia e attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (queste due ultime opzioni sono percorribili con i medici che non abbiano raggiunto il massimale, ossia il numero di assistiti in carico).

A Tavernerio un ambulatorio temporaneo

Dal 1 luglio gli ex assistiti del dottor Micieli, poi presi in carico dal dottor Mauro Montefusco, dovranno rivolgersi all’Ambulatorio Medico Temporaneo (AMT) allestito, grazie alla collaborazione dell’amministrazione, nei locali comunali del Poliambulatorio di Tavernerio in piazza Don Benzoni. L’attività sarà svolta dal dottor Daniele James Grigoletto che riceverà i pazienti su appuntamento telefonando al numero 333-3358 173 negli orari indicati. E’ possibile rivolgersi all’AMT senza dover effettuare la scelta del medico. Il servizio assicura tutte le prestazioni di competenza del medico di medicina generale (prescrizioni farmaci, visite, permessi di lavoro etc.) ed è dedicato agli assistiti, residenti nell’ambito territoriale dei comuni di Albese con Cassano, Lipomo, Montorfano, Tavernerio.

Pediatri di libera scelta: incarico definitivo per Milad

Il dottor Roger Trad Milad ha avuto un incarico definitivo come pediatra di libera scelta nell’ambito territoriale che comprende i comuni di Como e di Brunate. L’incarico decorre dal 1 luglio. Asst Lariana provvederà all’assegnazione al dottor Milad degli attuali assistiti. Per gli assistiti, quindi, non sussiste la necessità di effettuare una nuova scelta, fatta salvo una loro diversa decisione. Con l’occasione si ricorda che il dottore riceve su appuntamento nello studio in via Conciliazione, 67, a Tavernola, il lunedì e il mercoledì dalle 14.30 alle 18, il martedì e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30, il giovedì dalle 9.30 alle 11.30. Per appuntamenti/informazioni telefonare al numero 375/6666 345 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30.