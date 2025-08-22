Medici di base, il 31 agosto ultimo giorno di servizio per il dottor Francesco Rivolta

Asst lariana

In attesa del nuovo medico sarà possibile rivolgersi all’Amt di Ponte Lambro.

Il dottor Francesco Rivolta, medico di medicina generale che opera nell’ambito territoriale costituito dai comuni di Erba e Pusiano, offrirà i suoi servigi, domenica 31 agosto, per l'ultima volta.

L'ultimo giorno di servizio per il dottor Rivolta

Fino all’individuazione del medico al quale assegnare l’incarico, gli assistiti potranno rivolgersi all’Ambulatorio medico temporaneo (Amt) attivo nella Casa di Comunità di Ponte Lambro, in via Verdi, o procedere con la scelta di un nuovo medico (possono effettuarlo nei limiti delle disponibilità di posti tra i medici dell’ambito). Il servizio Amt assicura tutte le prestazioni di competenza del medico di medicina generale (come, ad esempio, prescrizioni farmaci, visite, permessi di lavoro). L’ambulatorio è visitabile su appuntamento, chiamando il numero 333 33 58 173 negli orari indicati.

Quando chiamare per prendere appuntamento

Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, è possibile chiamare per fissare appuntamenti. L’ambulatorio è aperto ogni giorno, sempre dal lunedì al venerdì, al mattino dalle 8 alle 11.30 e al pomeriggio dalle 13.30 alle 17.