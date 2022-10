Medici di base, nuovo pensionamento a Olgiate: il dottor Borghi cessa l'attività

Medici di base, nuovo pensionamento a Olgiate: il dottor Giuseppe Borghi cessa l'attività.

"Si comunica che, con decorrenza 18 ottobre 2022, il Dr. Giuseppe Borghi cesserà la propria attività di medico di medicina generale, nell’ambito costituito dai Comuni di Lurate Caccivio e Olgiate Comasco. Si rende pertanto necessaria, per gli assistiti inclusi nell’elenco del Dr. Borghi, la scelta del nuovo medico, da effettuarsi tra quelli non massimalisti operanti nel medesimo ambito territoriale".

E' questa la comunicazione arrivata nei giorni scorsi alle comunità di Olgiate Comasco e Lurate Caccivio e che annuncia l'ennesimo pensionamento di un medico di base. Come prevedibile, anche per il dottor Borghi è arrivato il momento di cessare l'attività ambulatoriale.

Si tratta di uno storico medico olgiatese e il suo pensionamento segue quelli avvenuti negli ultimi anni: prima di lui in pensione il dottor Gregorio Pecco, il dottor Fabio Bianchi, il dottor Mario Bernasconi e il dottor Luigi Pina, veri e propri punti di riferimento a Olgiate Comasco.

Cosa devono fare i pazienti

Come da comunicazione di Asst Lariana gli ex pazienti Giuseppe Borghi dovranno scegliere un nuovo medico tra quelli già presenti nell'ambito di riferimento che non abbiano già raggiunto la quota massima di pazienti in cura.

La scelta del medico potrà avvenire mediante le seguenti modalità:

- Collegandosi al fascicolo sanitario elettronico, tramite il link di Regione Lombardia

https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/cambio-medico modalità immediata e gestibile in autonomia dal cittadino 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

- Collegandosi al portale di ASST Lariana, https://servizionline.asst-lariana.it sezione Cambio Medico/Pediatra, modalità immediata e processata nei giorni lavorativi.

- In caso di impossibilità ad effettuare la scelta con le modalità sopradescritte, certamente più immediate, sarà possibile recarsi presso i nostri sportelli territoriali, previo appuntamento, utilizzando il servizio Zerocoda, accessibile dal sito aziendale www.asst-lariana.it selezionando Servizi Aree Territoriali, ufficio Scelta e Revoca del Medico.

Per eventuali informazioni, contattare il numero telefonico 031 945900, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 12