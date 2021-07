In ambulatorio a Olgiate Comasco sino a mezzanotte passata: l’ultimo giorno di servizio di Fabio Bianchi, 65 anni, è stato un lungo addio. Non poteva essere altrimenti per un medico di base con 1.700 assistiti.

Medici in pensione, allarme sostituti

Dal primo luglio Bianchi è un pensionato. "Dopo 39 anni come medico di famiglia, sono in pensione - racconta Bianchi - A marzo, rispettando i due mesi di preavviso, avevo informato Ats. Il pensionamento era previsto dal primo giugno, ma Ats mi ha chiesto una mano, essendo in difficoltà nel trovare un sostituto". E qui si apre un problema. "Cinque dottori di famiglia finiranno il servizio: la Regione paga sempre meno e pochi vogliono fare il medico di famiglia, preferendo lavorare negli ospedali".

