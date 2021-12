A Lurate Caccivio

Ieri un paziente è stato costretto a recarsi in Pronto soccorso per un problema che sarebbe stato risolvibile in ambulatorio. Se solo fosse stato assegnato il sostituto per tempo...

Il medico di base è in malattia, il sostituto tarda ad essere assegnato e così un paziente si vede costretto a recarsi al Pronto soccorso, per un problema che sarebbe stato facilmente risolvibile in ambulatorio. Succede a Lurate Caccivio.

Medico di base in malattia, sostituto assegnato con ritardo e solo per pochi giorni

Il 21 dicembre 2021 la dottoressa Cinzia Antonini ha comunicato la sua assenza per malattia, per motivi che potrebbero protrarsi fino a dopo la metà di gennaio. Nei giorni precedenti si era attivata per cercare un sostituto, senza però riuscire a portare a termine la procedura. Nonostante i giorni di malattia, ha poi continuato a lavorare sino al 24 mattina, cercando di aiutare i suoi pazienti finché le è stato possibile.

“Ieri avevo bisogno di una visita dal medico - ci ha confessato un paziente - , ma da Ats non hanno saputo fornirmi il nome di un sostituto. Sono stato costretto a recarmi al Pronto soccorso, per un problema che probabilmente si sarebbe potuto risolvere in ambulatorio".

E' stata poi la stessa dottoressa Antonini, intorno a mezzogiorno di oggi, a comunicare la novità tramite social, spiegando che a sostituirla sarà il collega Marco Sassi. "Peccato che lo farà solo fino al 31 dicembre. Chi seguirà i pazienti nelle settimane successive? In questo momento il medico di base è ancora più importante, perché evita alle persone di recarsi negli ospedali già impegnati con l'emergenza Covid", commenta, con tanta amarezza, un paziente letteralmente spazientito e in attesa di ulteriori aggiornamenti.