La dottoressa Martina Rosi, medico di base a Fino Mornasco, lascia il paese.

Medico di base lascia Fino Mornasco: "Un onore essere stata qui tre anni"

Il medico di base lascerà l'ambulatorio di via Garibaldi 42 dall'1 novembre 2022. "Rivolgo un pensiero a tutti i miei assistiti - ha spiegato - , per me è stato un onore accompagnarvi in questi tre anni di attività professionale. Ho sempre lavorato nel vostro interesse sanitario e ringrazio tutti coloro che hanno riposto fiducia sulla mia attività. Vi auguro ogni bene".