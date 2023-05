Da problema a opportunità. Il maltempo della serata di sabato 13 maggio ha causato il crollo di 12 metri di muro di cinta del parco di Villa Camilla, a Olgiate Comasco, nei pressi dell’ingresso del Medioevo. Lo stesso parco è da mesi sottoposto a lavori di riqualificazione.

Medioevo, muro crollato: si ipotizza un nuovo ingresso al parco

Fortunatamente non c’erano auto in sosta o passanti nella zona del cedimento. Mobilitazione di volontari della Protezione civile, presenti gli agenti della Polizia locale e il sindaco Simone Moretti. Il muro potrebbe non essere ricostruito, sfruttando il crollo per realizzare un ingresso in più al parco. "Ipotesi sensata, la stiamo valutando - conferma il primo cittadino - La mia preoccupazione è data dal grande pino che sovrasta il muro, anche se l’agronomo ne ha confermato la stabilità".

Il rendering dell’ipotesi

