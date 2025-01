Meeting del verde per giardinieri professionisti

L'incontro si è tenuto ieri, giovedì 30 gennaio, presso l’agriturismo Sant’Anna

Hanno preso parte oltre 150 esperti del settore

Ieri, giovedì 30 gennaio, all'agriturismo Sant'Anna di Eupilio si è svolto un importante meeting del verde, riservato ai giardinieri professionisti, organizzato da Consorzio Agrario Lombardo, Società Agricola Il Tappeto Erboso e Tempoverde. L'evento ha visto la partecipazione di oltre 150 esperti del settore, che si sono confrontati su temi cruciali come la manutenzione del tappeto erboso in funzione dei cambiamenti climatici e il controllo della Popillia japonica.

Due i temi caldi affrontati al meeting

I cambiamenti climatici, con l'aumento delle temperature e la siccità prolungata, mettono a dura prova i tappeti erbosi. Durante il meeting, sono state discusse diverse strategie per affrontare questa sfida, tra cui la gestione dell’irrigazione, la scelta di varietà di erba resistenti alla siccità e l'utilizzo di fertilizzanti naturali.

Un altro tema caldo è stato il problema della Popillia japonica, un insetto invasivo che sta causando ingenti danni ai tappeti erbosi. I partecipanti hanno approfondito le diverse strategie di controllo, tra cui l'impiego di prodotti fitosanitari specifici e la lotta biologica.

Un'occasione di confronto e aggiornamento

Il meeting è stata un'importante occasione di confronto e aggiornamento per i giardinieri professionisti, che hanno potuto condividere esperienze e conoscenze per affrontare al meglio le sfide del settore. È fondamentale che i giardinieri professionisti siano aggiornati sulle ultime tecniche e strategie per la manutenzione del tappeto erboso e il controllo della Popillia japonica. Solo così sarà possibile garantire la salute e la bellezza dei giardini.